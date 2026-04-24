Νέο επεισόδιο προέκυψε λίγες ώρες πριν από το ντέρμπι ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Γαλατάσαραϊ, με τους γηπεδούχους να προσφεύγουν στην Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, η Φενέρ υπέβαλε επίσημη καταγγελία την Πέμπτη (23/04), εκφράζοντας ενστάσεις για τον ειδικό προστατευτικό νάρθηκα που φορά στο χέρι ο Βίκτορ Όσιμεν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η πλευρά της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων ποδοσφαιριστών, επικαλούμενη παράλληλα ιατρική γνωμάτευση και σχετικές προβλέψεις των κανονισμών της IFAB.

Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά τον επαναληπτικό αγώνα με τη Λίβερπουλ στο Champions League και έμεινε εκτός δράσης για περισσότερο από έναν μήνα.

Πρόσφατα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, πραγματοποιώντας την επανεμφάνισή του στην αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στην Γκεντσλερμπιρλιγκί.

Από τη Γαλατάσαραϊ επισημαίνεται επίσης ότι ανάλογος εξοπλισμός έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, χωρίς να υπάρξουν περιορισμοί ή παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές.