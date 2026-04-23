Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, ξαναχτυπά με νέο ταξίδι, αυτή τη φορά στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πρώτα έκανε ένα τρελό ταξίδι στην Ινδία πριν λίγες εβδομάδες.

Στη συνέχεια βρέθηκε στην όμορφη Σαντορίνη. Και τώρα, αφού οι πράσινοι πέρασαν στα Play-Offs της Euroleague, βρέθηκε στην Ελβετία.

Ο λόγος που ο Χέιζ Ντέιβις είναι όλο… ταξίδια

Ο λόγος είναι απλός και σχετίζεται με την αγωνιστική του παρουσία. Η EuroLeague διατηρούσε για 15 χρόνια συνεργασία με την Turkish Airlines, η οποία ολοκληρώθηκε επίσημα την 1η Ιουλίου 2025. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, μέσω της καμπάνιας Miles&Smiles, δινόταν ως έπαθλο 1 εκατομμύριο μίλια, αποκλειστικά στον MVP του Final Four.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Final Four της σεζόν 2024-25, ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση. Στον τελικό απέναντι στη Μονακό σημείωσε 23 πόντους, κατέβασε 9 ριμπάουντ και είχε 2 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του σε μεγάλη επιτυχία και κατακτώντας τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης.