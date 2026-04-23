Ο Εντοάρντο Μότα πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας και χάρισε στη Λάτσιο την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia, αποκρούοντας τέσσερα πέναλτι απέναντι στην Αταλάντα στη δραματική ρεβάνς του ημιτελικού.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Μπέργκαμο, οδηγώντας τους «λατσιάλι» σε μεγάλη επιτυχία και επιστροφή σε τελικό Κυπέλλου μετά από επτά χρόνια. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 1-1, αποτέλεσμα που διατήρησε το συνολικό σκορ στο 2-2 μετά το πρώτο ματς, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Λάτσιο πήρε προβάδισμα στο 84ο λεπτό με τον Ρομανιόλι, όμως η Αταλάντα απάντησε άμεσα δύο λεπτά αργότερα με τον Πάσαλιτς, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί οι γηπεδούχοι είχαν ακυρωθέν γκολ και αρκετές ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρουν το γκολ της πρόκρισης.

Kiper Lazio, Edoardo Motta (21 Tahun) save 4 penalty Atalanta dan pastikan Lazio melaju ke FINAL Coppa Italia. GELOOOO 4X SAVE PENALTY 😮😮pic.twitter.com/O9OcUJk66t — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) April 23, 2026

Στη «ρώσικη ρουλέτα» ο Μότα έκανε απίθανη εμφάνιση, σταματώντας διαδοχικά τις εκτελέσεις των Σκαμάκα, Τζαπακόστα, Πάσαλιτς και Ντε Κετελάρε, χαρίζοντας στη Λάτσιο τη νίκη με 2-1 στα πέναλτι.

Στον μεγάλο τελικό, η ομάδα της Ρώμης θα βρει απέναντί της την Ίντερ, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.