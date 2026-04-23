Ο Νίκος Τσακίρης διανύει εξαιρετική περίοδο στο MLS και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Σαν Χοσέ, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο.

Μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στη Σαν Ντιέγκο, αλλά και την ασίστ της προηγούμενης αγωνιστικής, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός πρόσθεσε ακόμη μία δημιουργία στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά στην αναμέτρηση με την Όστιν.

Ο Ελληνοαμερικανός άσος είχε καθοριστική συμβολή στο δεύτερο μέρος, όταν στο 58ο λεπτό εκτέλεσε ιδανικά κόρνερ και ο Γιασίνσκι με δυνατή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Με αυτή την επίδοση, ο Τσακίρης έφτασε τις τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές με ασίστ, ενώ συνολικά μετρά ήδη πέντε συμμετοχές σε γκολ τη φετινή σεζόν σε εννέα εμφανίσεις, δείχνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα πρόσωπα της ομάδας του.

