Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Νέα στοιχεία «φωτιά» - Οι δύο γυναίκες που μπορούν να λύσουν το μυστήριο
Αποκαλύψεις του 23χρονου για τη Μυρτώ: Με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές - Θα τον καλούσαμε να μας βλέπει σε π
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση» - «Η Μυρτώ είχε προφίλ στο OnlyFans»
Φρίκη: Κέρδισε το βραβείο του «πατέρα της χρονιάς» και εκείνος δολοφόνησε τον 11χρονο γιο του
Ανατροπή στις συντάξεις Μαΐου: Πότε θα γίνουν τελικά οι πληρωμές
Τα 8 νέα μέτρα στήριξης: Τι και πόσα κερδίζουν συνταξιούχοι, ενοικιαστές, αγρότες και οικογένειες με παιδιά
Ελευθερία Γιακουμάκη: Το χρονικό της εν ψυχρώ δολοφονίας τηςην πυροβόλησε στο κεφάλι εξ επαφής
Κεφαλονιά: Οι καταθέσεις-«κλειδιά», οι απειλές και τα σκοτεινά μηνύματα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Δικηγόρος σύναψε με 20χρονη εγκυμονούσα Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο έσπασε μετά τη γέννα με τον ίδιο να παίρνε
Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα «κληρώνει» για τους ΑΦΜ 3 και 4 - Προλάβετε μία από τις 300.000 επιταγές
Ένταση στην Κύπρο με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία μετά το Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
Σκηνές μεγάλης έντασης σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Απόλλωνα Λεμεσού και ΑΠΟΕΛ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κύπρου, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων. Ο Απόλλων επικράτησε με 4-2 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, όμως τα όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα έκλεψαν την παράσταση από το αγωνιστικό […]
Τσέλσι: Ο Λίαμ Ρεσενιόρ είναι ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες στον πάγκο – Δεύτερος ο Ράφα Μπενίτεθ
Σε μια ακόμη ένδειξη της αστάθειας που χαρακτηρίζει την Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, ο Λίαμ Ροσένιορ κατέγραψε ένα ιδιαίτερα αρνητικό ρεκόρ, καθώς παρέμεινε στον πάγκο των «μπλε» μόλις 106 ημέρες, τη μικρότερη θητεία προπονητή στην ομάδα από το 2007 και μετά (εξαιρουμένων των υπηρεσιακών τεχνικών). Η απόφαση της διοίκησης να τον απομακρύνει ήρθε έπειτα από […]
Πότε και πού θα δείτε την πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Masters της Μαδρίτης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη «μάχη» του τουρνουά Masters 1000 της Μαδρίτης. O 27χρόνος τενίστας αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον, ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό ως “lucky loser”. Ο Τσιτσιπάς θέλει να κάνει μία καλή εμφάνιση και να προκριθεί στην επόμενη φάση των «64», εκεί που τον περιμένει ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ νούμερο […]
Αταλάντα – Λάτσιο 1-1: Ήρωας ο Μότα, με τέσσερις αποκρούσεις πέναλτι έστειλε τη Λάτσιο στον τελικό!
Ο Εντοάρντο Μότα πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας και χάρισε στη Λάτσιο την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia, αποκρούοντας τέσσερα πέναλτι απέναντι στην Αταλάντα στη δραματική ρεβάνς του ημιτελικού. Ο 21χρονος τερματοφύλακας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Μπέργκαμο, οδηγώντας τους «λατσιάλι» σε μεγάλη επιτυχία και επιστροφή σε τελικό Κυπέλλου μετά από επτά χρόνια. Η κανονική διάρκεια […]
Πόρτο – Σπόρτινγκ 0-0: Στον τελικό Κυπέλλου η Σπόρτινγκ – Άντεξε στο «Ντραγκάο» και απέκλεισε την Πόρτο
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξασφάλισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας, μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην έδρα της Πόρτο, υπερασπιζόμενη το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι. Με το 1-0 της πρώτης αναμέτρησης, τα «λιοντάρια» πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η Πόρτο μπήκε δυνατά και προσπάθησε να πιέσει από […]