Το ανανεωμένο Toyota RAV4, έχοντας μια ιστορική πορεία για περισσότερο από 30 χρόνια, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην κατηγορία των μεσαίων SUV. Αλλωστε είναι και το μοντέλο που δεν χρειάζεται συστάσεις, μιας και είναι ένα από τα εμπορικότερα μοντέλα στην αγορά σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Το νέο μοντέλο προσφέρεται με μηχανικά σύνολα 2.5 λτ. Hybrid και Plug-in Hybrid, σε συνδυασμό με κίνηση τους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς.

Το υβριδικό αποδίδει 183 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση ( και 191 άλογα στην τετρακίνητη , ενώ το plug-in υβριδικό αποδίδει 268 άλογα με κίνηση στους εμπρός τροχούς (0-100 χλμ/ώρα σε 7,5 δευτ.) και 304 άλογα με κίνηση σε όλους τους τροχούς.Σε όλες τις εκδόσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, το νέο υβριδικό πακέτο αποτελείται από ένα τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται προαιρετικά με τετρακίνηση, για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Το υβριδικό σύστημα της Toyota έχει υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις σε κιβώτιο, μπαταρία και μονάδα διαχείρισης, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την οδηγική εμπειρία. Έτσι, η προσθιοκίνητη έκδοση αποδίδει 183 ίππους, ενώ η τετρακίνητη AWD-i, φτάνει τους 191 ίππους, προσφέροντας εξαιρετική ισορροπία, μεταξύ οικονομίας και ισχύος.

Στην καρδιά του συστήματος συναντάμε μια εξελιγμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 22,7 kWh. Αυτό δίνει στο νέο SUV τη δυνατότητα να διανύει έως 100 χιλιόμετρα μόνο με ηλεκτρική ενέργεια (σύμφωνα με WLTP), ενώ η φόρτιση σε ταχυφορτιστή, μπορεί να φτάσει από 10% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά – μια σπάνια δυνατότητα για PHEV.

Στον εξοπλισμό του ο οδηγός θα περιηγηθεί άνετα στη νέα οθόνη 12,9″ στο κέντρο του ταμπλό με την υποστήριξη του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (συμβατή με Android Auto/Apple CarPlay) αλλά και το ψηφιακό cockpit 12,3″. Επίσης, φέρει κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη θέση οδηγού με λειτουργία μνήμης και φιμέ πίσω τζάμια.