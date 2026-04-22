Η Αλέξια Πουτέγιας έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα καθώς με την νίκη των Μπλαουγκράνα ενάντια στην Εσπανιόλ με 4-1 έφτασε τα 10 πρωταθλήματα Ισπανίας και ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ που κατείχε ο Λιονέλ Μέσι στον σύλλογο. Η αρχηγός των «μπλαουγκράνα» συνεχίζει να σαρώνει τίτλους, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου.

Η πορεία της στα πρωταθλήματα ξεκινά από τη σεζόν 2012/13 και συνεχίζεται με σταθερή κυριαρχία σε πολλές περιόδους, χτίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί τίτλων, ειδικά από το 2019 και μετά. Με τη φετινή κατάκτηση, η Πουτέγιας έφτασε τα 10 πρωταθλήματα, επίδοση που την φέρνει στην κορυφή της ιστορίας της Μπαρτσελόνα μαζί με τον Μέσι.