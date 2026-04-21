Η Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης (21/4, 22:00) στην έδρα της Τσέλσι, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League, σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Οι «γλάροι» βρίσκονται σε τροχιά ευρωπαϊκής εξόδου και επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο τους, με τον προπονητή της ομάδας, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, να αναφέρεται τόσο στη σημασία της αναμέτρησης όσο και στην αγωνιστική κατάσταση του νεαρού Έλληνα επιθετικού, τον οποίο και εξήρε για την εικόνα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της Μπράιτον για τον Κωστούλα:

«Αν ένας παίκτης είναι απογοητευμένος, δεν μπορεί να δείχνει τέτοιου είδους επίδραση. Ο Μπάμπης το έδειξε το Σαββατοκύριακο, όταν μπήκε στο παιχνίδι και είχε πολύ θετική παρουσία, έδειξε μεγάλη προσπάθεια για την ομάδα, έπαιξε καλά, αμύνθηκε καλά και επιτέθηκε σωστά.

Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του, γιατί, όπως και ο Ζορζίνιο, αποδεικνύει σε κάθε προπόνηση ότι δουλεύει σκληρά και συνεχίζει να πιστεύει στις δυνατότητές του. Ξέρουμε ότι έχει τεράστιο ταλέντο. Ξέρουμε επίσης ότι είναι ακόμη πολύ νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται. Μακροπρόθεσμα, θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς».