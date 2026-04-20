Το πρωτάθλημα της Serie A και συνολικά το ιταλικό ποδόσφαιρο δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινής γνώμης όσον αφορά περιστατικά βίας στα γήπεδα. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά άλλαξαν το βράδυ της Κυριακής (19/04).

Στην αναμέτρηση Φότζια – Μονόπολι για την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Μην αντέχοντας άλλο την κακή εικόνα και τα άσχημα αποτελέσματα του συλλόγου, προκάλεσαν επεισόδια, κυνηγώντας με μανία τους ποδοσφαιριστές.

Οι παίκτες της Φότζια, πανικόβλητοι, τράπηκαν σε φυγή και κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια, ενώ όσοι δεν πρόλαβαν κρύφτηκαν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Η αντίδραση των αστυνομικών με πολιτικά ήταν άμεση, καθώς εξουδετέρωσαν όλους τους ταραξίες.

Μάλιστα, σε έναν από αυτούς πέρασαν χειροπέδες μπροστά στο έκπληκτο κοινό στην κεντρική κερκίδα, ενώ ένας άλλος έπεσε κάτω κοντά στη γραμμή του τέρματος άουτ.