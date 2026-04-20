Μια αέρινη φιγούρα που φαίνεται να αιωρείται στο όριο του διαστήματος έχει προκαλέσει αίσθηση, μέσα από εντυπωσιακές νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Το υλικό, το οποίο παρουσιάστηκε από μια ομάδα επιστημόνων και καλλιτεχνών, δείχνει μια μεταξένια μορφή να «χορεύει» και να αλλάζει σχήμα ψηλά πάνω από τη Γη. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, το ύφασμα φαίνεται να τυλίγει ένα ανθρώπινο σώμα, δημιουργώντας ένα σχεδόν φαντασμαγορικό θέαμα.

Ωστόσο, η προέλευση της μυστηριώδους αυτής φιγούρας έχει πολύ πιο γήινη εξήγηση.

Η ομάδα, γνωστή ως The Dorothy Project, έστειλε τη «σιλουέτα ανθρώπου» σε μεγάλο ύψος από τη Γη στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού εγχειρήματος. Το πρότζεκτ συνεργάστηκε με την ιταλική εταιρεία μεταξιού Taroni για την αποστολή Mission Taroni, με στόχο να προκαλέσει στους θεατές το λεγόμενο “overview effect” — το συναίσθημα δέους που αναφέρουν οι αστροναύτες όταν αντικρίζουν τη Γη από το διάστημα.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, η αποστολή επιχειρεί να εξετάσει τη σχέση μεταξύ τέχνης και επιστήμης, καλώντας το κοινό να «ξανασκεφτεί τη σχέση του με τη δημιουργία» και να «αναρωτηθεί πώς, διαμορφώνοντας την ύλη, διαμορφώνουμε και τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή και τον πλανήτη μας».

Η σύζευξη τέχνης και επιστήμης

Όπως επισημαίνει το Dorothy Project, τέχνη και επιστήμη ήταν «ουσιαστικά συνδεδεμένες» κατά την Αναγέννηση, και η Mission Taroni στοχεύει να ανανεώσει έναν «χαμένο διάλογο» ανάμεσα στις δύο αυτές πειθαρχίες.

Για τη δημιουργία της αιωρούμενης φιγούρας, η ομάδα κατασκεύασε ένα ελαφρύ ομοίωμα ανθρώπινου σώματος, το οποίο τύλιξε με μετάξι. Στη συνέχεια, το συνέδεσε με ένα μετεωρολογικό μπαλόνι από βιοδιασπώμενο λάτεξ.

Η διαδικασία καταγράφηκε με κάμερα Insta360, βαμμένη με θερμομονωτική επίστρωση ώστε να προστατεύεται από τις ακτίνες του ήλιου και τις ακραίες θερμοκρασίες. Το μπαλόνι έφτασε σε ύψος περίπου 20,5 μιλίων — σχεδόν στο ένα τρίτο της απόστασης προς το διάστημα.

Το ομοίωμα και οι μεταξωτές του επενδύσεις ζύγιζαν συνολικά μόλις 700 γραμμάρια, διευκολύνοντας την άνοδο και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας για αντικείμενα που εκτοξεύονται στην ατμόσφαιρα.

Η αποστολή και το μήνυμά της

Τα καλώδια και τα στηρίγματα που κρατούσαν τη φιγούρα αφαιρέθηκαν στο τελικό μοντάζ, ώστε να φαίνεται πως αιωρείται μόνη της πάνω από τη Γη. Ο ουρανός γύρω από την αποστολή φαίνεται σκοτεινός, καθώς το 99% των μορίων του αέρα βρίσκεται χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της Mission Taroni: «Τοποθετώντας αυτή τη φασματική σιλουέτα πάνω στον πλανήτη μας και στο άπειρο μαύρο του διαστήματος, δημιουργούμε μια εικόνα που υπερβαίνει την αισθητική και προκαλεί προβληματισμό για τη θέση μας στο σύμπαν.»

Όπως προσθέτουν, «η ζαλιστική αυτή αντίθεση ανάμεσα στην εφήμερη φύση του σώματος και της Γης, αποτέλεσμα 3,5 δισεκατομμυρίων ετών εξέλιξης, μας υπενθυμίζει τη συμπαντική μας ασήμαντοτητα αλλά και τη συλλογική μας ευθύνη απέναντι σε κάθε μορφή ζωής».

Η Mission Taroni και η Mission Stratos

Το Dorothy Project είχε πραγματοποιήσει και την προηγούμενη χρονιά την αποστολή Mission Stratos, με την υποστήριξη της Καναδικής και της Γαλλικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Για τις ανάγκες της, η ομάδα δημιούργησε την κάμερα Dorothy 8, ειδικά σχεδιασμένη για να καταγράφει βίντεο 360 μοιρών από τη στρατόσφαιρα.

Το εγχείρημα ιδρύθηκε το 2017 από τον καλλιτέχνη και μηχανικό Mathieu Baptista, με στόχο να συνδυάσει την επιστημονική και την καλλιτεχνική ματιά σε μια κοινή εξερεύνηση του διαστήματος και της ανθρώπινης δημιουργίας.

Πηγή: gbnews.com