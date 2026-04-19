Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Rally Sudamericano, που διεξαγόταν στην Κόρδοβα της Αργεντινής, όταν θεατής έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγωνιστικό πλήρωμα των Ντιντιέ Αρίας και Έκτορ Νούνιεθ έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε δύσκολο σημείο της ειδικής διαδρομής.

Το αυτοκίνητο ανατράπηκε και στη συνέχεια κατέληξε με ταχύτητα προς την πλευρά όπου βρίσκονταν θεατές.

Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος άνδρας, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα ανήλικο κορίτσι.

Μετά το συμβάν, οι διοργανωτές αποφάσισαν την άμεση και οριστική διακοπή του αγώνα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας.

