Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική -και προτελευταία- της κανονικής διάρκειας της Basket League, με τις νίκες του Ολυμπιακού επί του Άρη και της ΑΕΚ κόντρα στον Πανιώνιο. Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν το αήττητο σερί τους και παρέμειναν στην κορυφή της GBL.
Η βαθμολογία της Basket League μετά την ολοκλήρωση της 25ης αγωνιστικής
Η βαθμολογία της Basket League μετά την ολοκλήρωση της 25ης αγωνιστικής

Η βαθμολογία της Basket League
Σάκοτα: «Δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι ή ένα αποτέλεσμα, όλη η πορεία μετράει»
Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 71-57 στο κλειστό της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε κυρίως μέσα από την άμυνά της. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε ιδιαίτερα στην αμυντική προσήλωση των παικτών του, τονίζοντας πως αυτή αποτέλεσε το «κλειδί» για την κατάκτηση […]
Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Κυρίαρχη από το πρώτο λεπτό και άνετο «διπλό» στη Γλυφάδα
Σε ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό βάρος και για τις δύο πλευρές, ΑΕΚ και Πανιώνιος μπήκαν στο παρκέ με διαφορετικά «πρέπει», όμως κοινό στόχο τη νίκη. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν για την επιβίωσή τους, ενώ η Ένωση ήθελε το αποτέλεσμα που θα τη διατηρούσε γερά στη μάχη της 3ης θέσης. Στο φινάλε, η ΑΕΚ ήταν αυτή […]
EuroLeague: Ο Χιφί σκέφτεται μόνο να πάει στο ΝΒΑ
Ο Ναντίρ Χιφί δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με το μέλλον του. Ο 23χρονος γκαρντ της Παρί, που αποτέλεσε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της φετινής EuroLeague, έχει ήδη χαράξει την πορεία που θέλει να ακολουθήσει. Παρά τη μέτρια συνολικά εικόνα της ομάδας του, ο Γάλλος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, κερδίζοντας το βραβείο του […]
Η ατάκα του Παπανικολάου στον Βαγγέλη Ιωάννου που έκλεψε την παράσταση
Σε ευχάριστο κλίμα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη, με τον Κώστα Παπανικολάου να βρίσκεται σε εξαιρετική διάθεση μετά το τέλος του αγώνα. Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», ο οποίος έφτασε τις 800 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά, είχε διάθεση για χιούμορ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο […]