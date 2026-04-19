Η Μονακό θα αποτελέσει την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα Play-In της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και θα κρίνει την πρόκριση στα Play-Offs της διοργάνωσης. Ο νικητής του ζευγαριού θα συνεχίσει απέναντι στη Βαλένθια, ενώ ο ηττημένος θα έχει ακόμη μία ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας για την τελευταία θέση στην οκτάδα.

Λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση στην Αθήνα, η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει και αγωνιστικές ανησυχίες, καθώς δύο βασικά της στελέχη αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Η Μονακό θα αγωνιστεί πρώτα για το γαλλικό πρωτάθλημα απέναντι στη Βιλερμπάν, όμως εκεί αναμένεται να στερηθεί πιθανότατα τις υπηρεσίες των Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο. Οι δύο παίκτες έχουν ενοχλήσεις και μικροτραυματισμούς, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό τιμ. Η συμμετοχή τους στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό παραμένει αμφίβολη, δημιουργώντας σημαντικό πονοκέφαλο στον προπονητή της Μονακό ενόψει της «μάχης» στο ΟΑΚΑ.