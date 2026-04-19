Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/4) στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή του Πλατανιά και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 αεροσκάφος.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα