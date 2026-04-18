Με φόντο έναν αγώνα που έχει χαρακτηριστεί ως «τελικός», ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τη δύσκολη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά τα αγωνιστικά προβλήματα παραμένουν.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και δεν θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο ντέρμπι. Η κατάσταση του επιθετικού του ΠΑΟΚ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, ακόμη και στον τελικό του Κυπέλλου.

Επιπλέον, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία. Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες της επικείμενης αναμέτρησης, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ (που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον Ρουμάνο προπονητή) αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.