Σε ένα παιχνίδι με ένταση, διακυμάνσεις και μεγάλα σερί εκατέρωθεν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ, παίρνοντας την πρώτη νίκη στην σειρά των τελικών της Volley League, μέσα από στιγμές κυριαρχίας αλλά και έντονης πίεσης από τον αντίπαλο. Οι «πράσινοι» είχαν σε μεγάλα διαστήματα τον έλεγχο, όμως χρειάστηκαν συγκέντρωση και αντοχές για να «κλειδώσουν» το αποτέλεσμα.

1ο σετ (25-22)

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση και καθαρό προσανατολισμό, με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ να ξεχωρίζει από νωρίς στην επίθεση, οδηγώντας την ομάδα του στο 6-3 και στη συνέχεια στο +4, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ σε τάιμ άουτ. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα, βρήκαν ρυθμό με τον Ερνάντεζ και τον Τόρες και ισοφάρισαν σε 9-9.

Το σετ συνέχισε σε απόλυτη ισορροπία μέχρι το 10-10, όμως ο Παναθηναϊκός με Νίλσεν και Γιάντσουκ ξαναπήρε προβάδισμα δύο πόντων. Από εκεί και πέρα, οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο με λύσεις από τα άκρα και το μπλοκ, φτάνοντας στο 16-13 και αργότερα στο 20-18. Παρά την πίεση του ΠΑΟΚ στο φινάλε, ο Πρωτοψάλτης έδωσε τις κρίσιμες λύσεις και το σετ έκλεισε 25-22.

2ο σετ (25-15)

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε πιο ισορροπημένα (6-6), όμως ο Παναθηναϊκός ανέβασε σταδιακά στροφές. Ο Βουλκίδης έδωσε το πρώτο προβάδισμα, ενώ ο Ερνάντεζ δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ κοντά στο σκορ.

Με συνεχόμενες λύσεις από Πρωτοψάλτη, Σπίριτο και Νίλσεν, οι γηπεδούχοι «έχτισαν» διαφορά, φτάνοντας στο 14-10 και στη συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό σερί που εκτόξευσε το σκορ στο 20-12. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα στο κομμάτι του ρυθμού και του μπλοκ, φτάνοντας άνετα στο 25-15 και στο 2-0 στα σετ.

3ο σετ (33-35)

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο από την αρχή, με μικρές διαφορές και συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ξεφύγει (8-5, 11-8), όμως ο ΠΑΟΚ με τον Ερνάντεζ βρήκε ξανά ρυθμό και ισοφάρισε το παιχνίδι.

Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το 17-17 και από εκεί και πέρα το σετ έγινε «μαραθώνιος» ισορροπίας, με τις δύο ομάδες να σβήνουν διαδοχικά set ball. Παρά τις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε λάθη στο φινάλε και με μπλοκ στον Νίλσεν πήρε το απίθανο σετ με 33-35, μειώνοντας σε 2-1.

4ο σετ (25-16)

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα και μπήκε αποφασισμένος στο τέταρτο σετ, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα (4-2) και στη συνέχεια χτίζοντας διαφορά με σταθερό μπλοκ και πιεστικό σερβίς. Ο Νίλσεν με σερί άσους και ο Βουλκίδης στην επίθεση ανέβασαν τη διαφορά στο 10-4, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να επιστρέψει, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και να ανεβάζει σταδιακά τη διαφορά (17-10, 21-13). Στο φινάλε, οι «πράσινοι» δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης και με σταθερό ρυθμό έφτασαν στο 25-16, κλειδώνοντας τη νίκη με 3-1 στα σετ.