Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους στη Β’ φάση της Waterpolo League Ανδρών με μεταξύ τους ντέρμπι στο Σεράφειο, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν σε μια ακόμη νίκη απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό τους και να συμπληρώνουν 60 επιτυχίες στα μεταξύ τους παιχνίδια τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη φάση στην πρώτη θέση με 66 βαθμούς, παραμένοντας αήττητος και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 57 βαθμούς.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν εντυπωσιακά την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, με τον Γκιουβέτση να σκοράρει δύο φορές και τον Βάινμπεργκ να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις κάτω από τα δοκάρια.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 6-6 στο τέλος της δεύτερης περιόδου, ανεβάζοντας ρυθμό και εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι Πειραιώτες πήραν το προβάδισμα, με τους Ζάλανκι και Φοντούλη να ξεχωρίζουν επιθετικά, ενώ διατήρησαν τον έλεγχο και στο τελευταίο μέρος του αγώνα, φτάνοντας τελικά στη νίκη και ολοκληρώνοντας αήττητοι τη φάση.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα νοκ άουτ παιχνίδια, όπου θα κριθεί και ο φετινός τίτλος, με τις ομάδες να μπαίνουν στην τελική ευθεία της σεζόν.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-5, 2-4, 2-4