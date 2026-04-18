Στον τελευταίο αγώνα πριν τον τελικό Κυπέλλου ενάντια στον ΠΑΟΚ (20:30, 25/4), ο ΟΦΗ νίκησε τον Λεβαδειακό με 2-0 στο Παγκρήτιο για την 2η αγωνιστική των Play-Off για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Σκόρερ για τους Κρητικούς οι Κωνσταντίνος Κωστούλας και Τιάγο Νους, οι οποίοι όμως είδαν τον Μπόρχα Γκονθάλεζ να τραυματίζεται και να αποχωρεί από το γήπεδο την ώρα της αναμέτρησεις, κάτι που αυτόματα τον καθιστά αμφίβολο για τον τελικό ενάντια στον «Δικέφαλο του βορρά».

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Ο ΟΦΗ μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, τόσο για να μειώσει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό στη μάχη της 5ης θέσης όσο και για να «χτίσει» ψυχολογία ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Οι Κρητικοί είχαν την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά, όμως το πρώτο ημίωρο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 9’, όταν ο Καραχάλιος δοκίμασε κεφαλιά χωρίς όμως να βρει στόχο. Στο 20’, ο Σαλσίδο βρήκε δίχτυα σε κενή εστία, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ μετά την παρέμβαση του VAR. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να απαντήσει στο 31’, αλλά ο Λοντίγκιν πραγματοποίησε δύο καθοριστικές επεμβάσεις, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Παρά την έλλειψη μεγάλων ευκαιριών για τους φιλοξενούμενους, ο ΟΦΗ συνέχισε να πιέζει και τελικά βρήκε το γκολ στο 38’. Μετά από σέντρα του Αθανασίου, ο Σενγκέλια έστρωσε με το κεφάλι στον Σαλσίδο, εκείνος δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση, όμως ο Κωστούλας ακολούθησε και με δυνατό σουτ έκανε το 1-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, στο 44’, ο νεαρός στόπερ είχε ακόμη μία ευκαιρία με κεφαλιά που πέρασε άουτ.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ μπήκε και πάλι δυνατά και μόλις στο 47’ ο Σαλσίδο σκόραρε, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ξανά για οφσάιντ. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο και στο 59’ είχε καλή στιγμή με τον Όζμπολτ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι Κρητικοί απάντησαν άμεσα και στο 60’ έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Σενγκέλια συνεργάστηκε όμορφα με τον Νους, αλλά το τελείωμα του τελευταίου από κοντά δεν ήταν εύστοχο. Παρόλα αυτά, η πίεση συνεχίστηκε και στο 75’ ο ΟΦΗ «κλείδωσε» τη νίκη. Από εκτέλεση κόρνερ του Σενγκέλια και γύρισμα στην περιοχή, ο Νους πήρε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το 2-0.

Στα τελευταία λεπτά ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς να βρει το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο ματς, με την τελευταία ευκαιρία να έρχεται στο 90+3’, όταν το σουτ του Θεοδοσουλάκη πέρασε άουτ.