«Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα» για τον ΠΑΟΚ, με το πρόγραμμα να μπαίνει πλέον στην πιο απαιτητική του φάση. Για τους «ασπρόμαυρους» δεν υπάρχει καμία διακοπή μέχρι τα μέσα Μαΐου, όταν θα ολοκληρωθεί η έκτη και τελευταία αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League.

Το διάστημα που ακολουθεί είναι γεμάτο μόνο με αγώνες, με τα πρώτα δύο παιχνίδια να έχουν χαρακτήρα τελικών – ο πρώτος μεταφορικά και ο δεύτερος κυριολεκτικά. Η αρχή γίνεται την Κυριακή, με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην Αθήνα για την κρίσιμη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στο +5 της βαθμολογίας.

Τα περιθώρια για απώλειες είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα, με ακόμη και την ισοπαλία να μπορεί να εκληφθεί ως θετικό αποτέλεσμα, δεδομένων των συνθηκών. Ωστόσο, το μεγάλο «αγκάθι» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει η κατάσταση του ρόστερ. Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του τελευταίου ενάμιση μήνα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον σχεδιασμό της ομάδας.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στερήθηκε για μεγάλο διάστημα βασικές μονάδες, όπως οι Τζόντζο Κένι, Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τους οποίους είχε να δει σε κανονικούς ρυθμούς από τις αρχές Μαρτίου. Μόλις τις τελευταίες ημέρες οι τρεις ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στο γήπεδο, συμμετέχοντας σε μέρος της προπόνησης, χωρίς ωστόσο να έχουν φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Έτσι, η παρουσία τους στο ντέρμπι με την ΑΕΚ παραμένει αμφίβολη, την ώρα που ο ΠΑΟΚ καλείται να δώσει ίσως το πιο καθοριστικό παιχνίδι της σεζόν. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης πως το τελευταίο τετράμηνο, από τα μέσα Ιανουαρίου έως και σήμερα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει κληθεί να διαχειριστεί διαδοχικές και σημαντικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών, με τον καθένα εξ αυτών να μένει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Αρχικά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τέθηκε εκτός, στερώντας από τον ΠΑΟΚ δημιουργία και φαντασία στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο Γιώργος Γιακουμάκης, πρώτος σκόρερ της ομάδας, η απουσία του οποίου επηρέασε άμεσα την επιθετική παραγωγικότητα. Παράλληλα, παραμένει εκτός ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ για τον Δικέφαλο.

Την ίδια στιγμή, τεράστιο είναι το πλήγμα και στη μεσαία γραμμή, με την απουσία του Σουαλιό Μεϊτέ, ενός ποδοσφαιριστή-«βαρόμετρο» για τον ΠΑΟΚ, που λειτουργεί ως ο απόλυτος ρυθμιστής του παιχνιδιού. Η συμβολή του είναι καθοριστική, σε τέτοιο βαθμό που τον τοποθετεί δικαίως ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους για τον τίτλο του MVP, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για ολόκληρη τη Super League. Όλα τα παραπάνω, όμως, αφορούν τους απόντες, και την ιστορία, τη γράφουν οι παρόντες.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τα προβλήματα και να επικεντρωθεί στο παρόν, όπως ακριβώς έχει μάθει να κάνει και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα προσαρμόστηκε στις απουσίες και έψαξε λύσεις εκ των έσω. Στο κρίσιμο ντέρμπι της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει για την αρχική ενδεκάδα τους Τζόντζο Κένι, Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Το αν κάποιος από αυτούς θα βρίσκεται τελικά στην αποστολή για την Αθήνα παραμένει ανοιχτό και θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή, με την αναχώρηση της ομάδας το απόγευμα του Σαββάτου.

Για τον ΠΑΟΚ, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι κομβικό και έχει ξεκάθαρο χαρακτήρα «όλα ή τίποτα». Σε περίπτωση νίκης, ο Δικέφαλος μειώνει τη διαφορά στους δύο βαθμούς από την ΑΕΚ, αποκτά ισχυρό ψυχολογικό προβάδισμα και επιστρέφει δυναμικά στη μάχη του τίτλου. Αν έρθει ισοπαλία, τότε το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στο αποτέλεσμα του ντέρμπι των «αιωνίων», καθώς ενδέχεται να προκύψει πίεση ακόμη και για τη δεύτερη θέση.

Σε περίπτωση ήττας, η ομάδα θα πρέπει να γυρίσει άμεσα σελίδα και να στρέψει αποκλειστικά την προσοχή της στον τελικό του Κυπέλλου. Και αυτός, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρίσκεται ήδη στο πίσω μέρος του μυαλού των ποδοσφαιριστών.

Ο τελικός της 25ης Απριλίου απέναντι στον ΟΦΗ αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, που απαιτεί σωστή διαχείριση σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως διαθέτει την εμπειρία και την ικανότητα να διαχειρίζεται τόσο τα αποτελέσματα όσο και την επόμενη μέρα.

Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ: πρώτα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα και στη συνέχεια να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι προκύψει, με φόντο τον μεγάλο τελικό που ακολουθεί.