Σε ανοιχτή αντιπαράθεση εξελίσσεται το ζήτημα των υπέρογκων τιμών μετακίνησης ενόψει του FIFA World Cup 2026, με τη FIFA να απαντά στις έντονες επικρίσεις που δέχεται.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις της κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, η οποία κατηγόρησε τη FIFA ότι ευθύνεται για το γεγονός πως οι φίλαθλοι καλούνται να πληρώσουν έως και 150 δολάρια (περίπου 140 ευρώ) για μια διαδρομή μόλις 30 λεπτών από τη Νέα Υόρκη προς το MetLife Stadium.

Η ίδια τόνισε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία θα έπρεπε να επιδοτήσει τη μετακίνηση των φιλάθλων, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν μειωμένες τιμές, με αποτέλεσμα παιδιά και ηλικιωμένοι να πληρώνουν το ίδιο ποσό, ενώ και τα λεωφορεία κοστολογούνται περίπου στα 75 ευρώ.

Από την πλευρά της FIFA, ο επικεφαλής λειτουργιών της διοργάνωσης, Χάιμο Σίργκι, απάντησε ξεκάθαρα στις επικρίσεις, προειδοποιώντας για τις συνέπειες:

«Το τρέχον μοντέλο τιμολόγησης της NJ Transit θα έχει αποτρεπτική επίδραση.»

Παράλληλα, εξήγησε πως στόχος της διοργάνωσης είναι να διασφαλιστεί μια ομαλή εμπειρία για τους φιλάθλους:

«Στόχος μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι να μειώσουμε τη συμφόρηση, να περιορίσουμε τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων και να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία των φιλάθλων θα είναι θετική και αξέχαστη, καθορισμένη από τη δράση στο γήπεδο και όχι από καθυστερήσεις στους δρόμους.»

Ο ίδιος στάθηκε και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αυξημένες τιμές:

«Οι υψηλές τιμές αναπόφευκτα ωθούν τους φιλάθλους σε εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης. Αυτό αυξάνει τις ανησυχίες για κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθυστερημένες αφίξεις και δημιουργεί ευρύτερες επιπτώσεις που τελικά μειώνουν το οικονομικό όφελος και την κληρονομιά που μπορεί να αποκομίσει η περιοχή από τη διοργάνωση.»

Απαντώντας στις πιέσεις για κάλυψη του κόστους, ο Σίργκι ήταν κατηγορηματικός:

«Το να καθορίζονται αυθαίρετα υψηλές τιμές και να ζητείται από τη FIFA να καλύψει αυτά τα κόστη είναι πρωτοφανές. Κανένα άλλο μεγάλο αθλητικό ή ψυχαγωγικό γεγονός δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια απαίτηση.»

Τέλος, ξεκαθάρισε τη θέση της ομοσπονδίας για τα οικονομικά της διοργάνωσης:

«Αν και τα έσοδα της FIFA υπολογίζονται περίπου στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν πρόκειται για κέρδος. Η FIFA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και τα έσοδα επανεπενδύονται στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα σε επίπεδο νεολαίας και γυναικών.»

Αξίζει να σημειωθεί πως το MetLife Stadium, το οποίο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα μετονομαστεί σε «New York/New Jersey Stadium», θα φιλοξενήσει οκτώ αγώνες, μεταξύ αυτών και τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου, ενώ αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί και για μετακινήσεις προς το Gillette Stadium, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων.

Πηγή: BBC