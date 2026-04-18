Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δείχνουν επιφυλακτικές και να μην δημιουργούν φάσεις στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη ουσιαστική στιγμή ήρθε στο 17’, όταν ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ με τον Μπάκου, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Γιουμπιτάνα.

Μετά το γκολ ο ρυθμός ανέβηκε. Στο 19’ ο Τσούμπερ δοκίμασε σουτ από καλή θέση που πέρασε άουτ, ενώ στο 20’ η ΑΕΛ Novibet απάντησε με γυριστό σουτ του Γκαράτε, όμως ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε σωστά και κράτησε το 1-0.

Στο 23’ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με κεφαλιά του Μανσούρ μετά από κόρνερ του Μίχορλ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Γιουμπιτάνα απείλησε ξανά χωρίς επιτυχία.

Η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων στο πρώτο μέρος ήρθε στο 32’, με τον Τούπτα να κάνει εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό τελείωμα, όμως ο Γκουγκεσασβίλι του είπε «όχι».

Στο 44’ ο Ατρόμητος βρήκε και τρίτο γκολ με τον Μπάκου, σε φάση που αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ αλλά μέτρησε μέσω VAR, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου η κεφαλιά του Χατζηστραβού πέρασε άουτ.

Δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μεγάλη ανατροπή δεδομένων, καθώς ο Τσούμπερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Αποστολάκη, αφήνοντας τον Ατρόμητο με δέκα παίκτες.

Η ΑΕΛ Novibet εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα και μείωσε στο 48’ με τον Αποστολάκη σε κενή εστία, μετά από γύρισμα του Όλαφσον, αποκτώντας ξανά ελπίδες.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν έντονα, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με Πέρες, Χατζηστραβό και Τούπτα, όμως ο Γκουγκεσασβίλι πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, κρατώντας όρθιο τον Ατρόμητο.

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός, με την ΑΕΛ να συνεχίζει την πίεση και τον Ατρόμητο να ψάχνει αντεπιθέσεις, έχοντας την πρώτη του τελική στο δεύτερο μέρος στο 67’.

Στο 80’ οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν ξανά με τον Τούπτα, βάζοντας «φωτιά» στο φινάλε, όμως παρά την πίεση μέχρι το τέλος, το 3-2 δεν άλλαξε και ο Ατρόμητος κράτησε τη νίκη.