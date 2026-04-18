Σε ένα παιχνίδι με ένταση, ρυθμό και ανατροπές εικόνας ανά ημίχρονο, ο Ατρόμητος επικράτησε 3-2 της ΑΕΛ Novibet στο Περιστέρι, παίρνοντας σημαντική νίκη μετά από ένα κυριαρχικό πρώτο μέρος και ένα δεύτερο όπου οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν αλλά δεν βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης.
Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Νίκη για τους κυανόλευκους στο «θρίλερ» του Περιστερίου
Σε ένα παιχνίδι με ένταση, ρυθμό και ανατροπές εικόνας ανά ημίχρονο, ο Ατρόμητος επικράτησε 3-2 της ΑΕΛ Novibet στο Περιστέρι, παίρνοντας σημαντική νίκη μετά από ένα κυριαρχικό πρώτο μέρος και ένα δεύτερο όπου οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν αλλά δεν βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης. Ο αγώνας Πρώτο ημίχρονο Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλό ρυθμό, με τις […]
Θριαμβευτικό ντεμπούτο για τη μικρή Σοφία Πετρούνια με τέσσερα μετάλλια στην ενόργανη
Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Η μικρή Σοφία Πετρούνια εντυπωσίασε στην πρώτη της συμμετοχή σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Η επιτυχία της κόρης της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια χαρίζει μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή, με τη νεαρή αθλήτρια να ξεχωρίζει από την πρώτη […]
Αντίνο: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας»
Ο Σαντίνο Αντίνο μίλησε για το ντέρμπι «αιωνίων» και τη θέληση των «πράσινων» για νίκη απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο, ενώ έκανε και αναφορά στο γεγονός ότι θα είναι το τελευταίο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στην ιστορική Λεωφόρο. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αντίνο: Τις προηγούμενες ημέρες δουλέψατε αρκετά συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα. Θεωρείς ότι […]
Τένις: Λύγισε ο Κομπόλι στην νίκη του επί του Ζβέρεφ, αφιέρωσε την πρόκριση στον τελικό σε 13χρονο που απεβίωσε στην Ιταλία
Μια από τις πιο ξεχωριστές και φορτισμένες στιγμές της καριέρας του ζει ο Φλάβιο Κομπόλι, ο οποίος στο BMW Open του Μονάχου συνδύασε κορυφαία αγωνιστική εμφάνιση με έντονο συναισθηματικό βάρος, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Ο Ιταλός τενίστας πραγματοποίησε ίσως το καλύτερο παιχνίδι της μέχρι τώρα πορείας του, επικρατώντας εμφατικά του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με […]
Φιλικό «Χ» για την Εθνική Γυναικών, 1-1 κόντρα στη Μολδαβία (vid, photo)
Παρότι η Ελλάδα είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες (23 τελικές), στο 90′ η Μολδαβία εκμεταλλεύτηκε αμυντική αδράνεια και στην πρώτη της φάση κατάφερε να ισοφαρίσει στο φιλικό τεστ στο γήπεδο του Πανιωνίου (1-1). Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εξαιρετική της πορεία στα μέχρι τώρα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2027, όπου μετρά τρεις νίκες […]