Κάτοικος Λονδίνου μέχρι το 2033 θα παραμείνει ο Μόισες Καϊσέδο, με την Τσέλσι να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο διεθνής χαφ από το Εκουαδόρ, ο οποίος εντάχθηκε στους «μπλε» το καλοκαίρι του 2023 προερχόμενος από τη Μπράιτον, έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί ως βασικό γρανάζι της ομάδας και να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους μέσους της Premier League.

Μετρώντας ήδη 140 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι, ο «Μόι» είχε καθοριστική συμβολή στις επιτυχίες του συλλόγου, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του UEFA Conference League αλλά και του FIFA Club World Cup.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο 23χρονος μέσος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, τονίζοντας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα με την Τσέλσι. Πιστεύω στην ομάδα και στον σύλλογο και είμαι σίγουρος ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πολλά ακόμα να πετύχουμε και θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι καθημερινά. Στόχος μου είναι να κατακτήσω περισσότερους τίτλους και να δίνω πάντα το 100% για την ομάδα και τον κόσμο της».