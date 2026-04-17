Η κανονική περίοδος της φετινής EuroLeague έριξε αυλαία και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται ξεκάθαρα στα Play-Offs, εκεί όπου θα κριθούν τα τέσσερα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνα (22-24 Μαΐου).

Παρότι υπάρχει ακόμη η εκκρεμότητα των Play-In για τη συμπλήρωση της οκτάδας, το τοπίο στα playoffs έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται, με δύο ζευγάρια να έχουν «κλειδώσει» και τα υπόλοιπα να περιμένουν τους αντιπάλους τους.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης, που ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην τρίτη θέση, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας. Την ίδια ώρα, η Φενέρμπαχτσε θα κοντραριστεί με τη Ζάλγκιρις Κάουνας σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη σειρά, με τους Τούρκους να ξεκινούν επίσης με το αβαντάζ.

Από εκεί και πέρα, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός και η δεύτερη Βαλένθια βρίσκονται σε στάση αναμονής, καθώς θα αντιμετωπίσουν ομάδες που θα προκύψουν από τη διαδικασία των play-in.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό AKTOR, μπορεί να πήρε τη νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές, όμως τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν τον ευνόησαν, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εξασφαλίσει απευθείας παρουσία στα Play-Οffs. Έτσι, οι «πράσινοι» θα διεκδικήσουν το εισιτήριό τους μέσω των play-in, με φόντο – μεταξύ άλλων – ακόμη και ένα πιθανό ελληνικό ντέρμπι στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι σειρές των playoffs ξεκινούν στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνονται το αργότερο στις 13 Μαΐου, με το format να είναι best-of-five, κάτι που σημαίνει πως την πρόκριση στο Final Four θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν πρώτες τις τρεις νίκες.

Τα μέχρι τώρα ζευγάρια των Play-Offs:

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

Ολυμπιακός – Ομάδα από τα play-in

Βαλένθια – Ομάδα από τα play-in

H τελική βαθμολογία της EuroLeague