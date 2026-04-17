Σύμφωνα με την απόφαση του Αθλητικου Δικαστη του ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός AKTOR τελικά θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στο Super Cup 2026, πληρώνοντας ως τιμωρία για τη μη συμμετοχή του στο Super Cup 2025 πρόστιμο 20.000€.
Παναθηναϊκός: Πλήρωσε το πρόστιμο, κανονικά στο Σούπερ Καπ 2026
Σύμφωνα με την απόφαση του Αθλητικου Δικαστη του ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός AKTOR τελικά θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στο Super Cup 2026, πληρώνοντας ως τιμωρία για τη μη συμμετοχή του στο Super Cup 2025 πρόστιμο 20.000€.
Πέθανε ο προπονητής της Αστάνα Ραμούνας Τσβίρκα
Την είδηση του θανάτου του προπονητή της, Ραμούνας Τσβίρκα, σε ηλικία 59 ετών ανακοίνωσε η Αστάνα.
Απίθανο buzzer beater του Γιουλ με «μανταρίνι» – Η αποθέωση του Λούκα Ντόνσιτς (vid)
Ο Σέρχιο Γιουλ χάρισε ακόμη μία μαγική στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης, πετυχαίνοντας απίστευτο buzzer beater με το κλασικό του «μανταρίνι».
Η κίνηση του Χολ, δείχνει τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού
Πολύ κουβέντα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Σόφια με τη φάση στο τελείωμα του ημιχρόνου στον αγώνα Χάποελ-Ολυμπιακός. Με μόλις 0,4 δευτερόλεπτα να μένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Τόμας Γουόκαπ έβγαλε ιδανική πάσα από επαναφορά και ο Ντόντα Χολ απογειώθηκε για να καρφώσει μπροστά στον Έντουαρντς Φυσικά και η φάση έγινε viral […]