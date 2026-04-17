Οικογενειακή υπόθεση με… άρωμα μεγάλου ποδοσφαίρου φαίνεται πως εξελίσσεται στο σπίτι των Σερκί, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται όχι μόνο στον Ραϊάν Σερκί της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά κυρίως στον μικρό του αδελφό, Εντέν Σερκί, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να προκαλεί συζητήσεις για το ταλέντο του.

Ο 14χρονος Εντέν κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Λιόν και, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project της ηλικίας του. Η τεχνική του κατάρτιση και η άνεση με την μπάλα έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή, με αρκετούς να μιλούν για έναν παίκτη που μπορεί στο μέλλον να απασχολήσει έντονα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το όνομά του έγινε ακόμα πιο γνωστό μετά από ανάρτηση του δημοσιογράφου Ζιλιέν Λοράν στο «Χ», όπου παρουσιάζεται βίντεο με τον νεαρό να επιδεικνύει τις ικανότητές του. Ο Λοράν σχολίασε χαρακτηριστικά πως «αν ο Ραγιάν θεωρείται ξεχωριστός, τότε ο Εντέν στα 14 του δείχνει πως το ταλέντο… υπάρχει στο DNA της οικογένειας».

If you thought Rayan was special, let me introduce you to Eden Cherki, 14 years old!! It just runs in the family blood! pic.twitter.com/oTMPKI46Ui — Julien Laurens (@LaurensJulien) April 17, 2026

Ο νεαρός Σερκί, που πήρε το όνομά του από τον πρώην άσο της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντεν Αζάρ, φαίνεται πως ήδη κουβαλάει μεγάλες προσδοκίες πάνω του, πριν καν κάνει το βήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Αν και βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της εξέλιξής του, το όνομα του Εντέν Σερκί αρχίζει ήδη να ακούγεται έντονα στα scouting reports, με αρκετούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του στις ακαδημίες της Λιόν.