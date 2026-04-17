Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σαν Ισίδρο η πολύκροτη δικαστική διαδικασία για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με την οικογένεια του αείμνηστου Αργεντινού να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας, ο Μαραντόνα αντιμετώπιζε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, κατάσταση που επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω ανεπαρκούς ιατρικής παρακολούθησης.

Από την πλευρά της εισαγγελίας, γίνεται λόγος για δύσκολη και απάνθρωπη περίοδο ανάρρωσης, ενώ υποστηρίζεται ότι αγνοήθηκαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την υγεία του.

Ανάμεσα στους επτά κατηγορούμενους βρίσκεται και ο νευροχειρουργός Λεοπόλντο Λούκε, ο οποίος υπήρξε προσωπικός γιατρός του Μαραντόνα. Αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας από αμέλεια, με το σκεπτικό ότι γνώριζε τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατό του.

Great to see Maradona smiling again after undergoing a successful brain surgery 🙏⁣❤️ ⁣ 📸 IG/doctor.luque pic.twitter.com/7gqKUsp10d — 433 (@433) November 11, 2020

Κατά την απολογία του, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε: «Είμαι αθώος και λυπάμαι βαθιά για τον θάνατό του. Νοιαζόμουν πραγματικά γι’ αυτόν, τον αγαπούσα. Ήταν το είδωλό μου και φίλος μου».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια είχαν αναπτύξει στενή σχέση, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερη περίπτωση ασθενούς. Υπερασπίστηκε επίσης την άποψη πως ο θάνατος του Μαραντόνα προήλθε από φυσικά αίτια, θέση που -όπως είπε- συμμερίζονται και άλλοι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Αναφερόμενος τέλος στην επιλογή κατ’ οίκον νοσηλείας, τόνισε πως ο ίδιος είχε εξαρχής διευκρινίσει ότι είναι νευροχειρουργός και όχι κλινικός γιατρός ή ψυχίατρος, προσθέτοντας ωστόσο πως εκείνη τη χρονική στιγμή η παραμονή στο σπίτι θεωρήθηκε η μοναδική διαθέσιμη λύση.