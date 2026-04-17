Ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν το μεγαλύτερο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας, καθώς έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αναλαμβάνοντας την τεχνική της ηγεσία.

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, με τη συμφωνία να θεωρείται ήδη «κλειδωμένη», όπως επιβεβαιώνεται και από διεθνείς δημοσιογραφικές πηγές, μεταξύ των οποίων και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨🇸🇦 Al-Khaleej coach Georgios Donis will lead Saudi Arabia at the World Cup 2026. Official announcement coming once the contract is signed, agreement done with the Saudi Federation. pic.twitter.com/Sk6fzMCG9X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται έτσι να αναλάβει μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, καθώς θα καθοδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η ασιατική ομάδα βρίσκεται στον 8ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντικό σταθμό στην καριέρα του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που αναλαμβάνει Εθνική ομάδα άλλης χώρας σε τελική φάση Μουντιάλ.