Χάος επικράτησε στο Asian Champions League, όταν ένας παίκτης φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του ύστερα από μια προσπάθεια για ανάποδο ψαλίδι.

Καθώς ο Ντα Σίλβα βρισκόταν στο έδαφος, φαινομενικά χωρίς τις αισθήσεις του, κάποιοι παίκτες ήρθαν σε αντιπαράθεση, ενώ άλλοι καλούσαν πανικόβλητοι το ιατρικό επιτελείο για βοήθεια.

Οι ποδοσφαιριστές της μαλαισιανής ομάδας έκαναν απεγνωσμένες κινήσεις ζητώντας άμεση ιατρική παρέμβαση, πριν ο αρχηγός Νάτσο Ίνσα αναλάβει δράση.

Έτρεξε προς αυτό που φαινόταν να είναι το ιατρικό προσωπικό, εκνευρισμένος αντέδρασε έντονα και άρπαξε ο ίδιος το φορείο.

Στη συνέχεια επέστρεψε γρήγορα προς τον τραυματισμένο συμπαίκτη του, Ντα Σίλβα.

