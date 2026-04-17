Ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίστηκε με έντονες στομαχικές ενοχλήσεις στη νίκη της Αλ Νασρ με 1-0 επί της Αλ Ετιφάκ.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ κατέβηκε στο ματς εμφανώς καταπονημένος, δίνοντας κανονικά το «παρών» παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της ομάδας, Χόρχε Ζεσούς, υπήρξαν δεύτερες σκέψεις ακόμα και για τη συμμετοχή του.

«Σκεφτόμουν να μην τον χρησιμοποιήσω, δεν ήταν καλά. Υπέφερε από στομαχόπονο και γενική κόπωση. Όταν τον έκανα αλλαγή, πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια και έκανε εμετό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

Παρά την αδιαθεσία του, ο Ρονάλντο είχε καθοριστική συμβολή στο γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Σε μία από τις γνωστές του εκτελέσεις από μακρινή απόσταση, ανάγκασε τον τερματοφύλακα Μάρεκ Ρόντακ να αποκρούσει, με τον Κίνγκσλεϊ Κομάν να εκμεταλλεύεται το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ίδιος ο Πορτογάλος άγγιξε και το γκολ, σημαδεύοντας το δοκάρι, ενώ σε άλλη φάση είδε προσπάθειά του να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή.

Η νίκη αυτή αποτέλεσε την 15η διαδοχική στο πρωτάθλημα για την Αλ Νασρ, επίδοση-ρεκόρ για τον σύλλογο, που συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στη Saudi Pro League, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-19.