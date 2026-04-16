Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη EuroLeague, φτάνοντας τους 3.600 πόντους στην καριέρα του στη διοργάνωση, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ για την 38η αγωνιστική.

Με αυτή την επίδοση, ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ανέβηκε στη 13η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών και ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα.

Ο Βεζένκοφ, που παραμένει από τους πιο σταθερούς παίκτες της EuroLeague, σημείωσε από νωρίς στο ματς τους απαραίτητους πόντους για να φτάσει το συγκεκριμένο ορόσημο, συνεχίζοντας να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης. Τη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 19.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.