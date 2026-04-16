Από εκείνη τη νύχτα το 2018, όταν ως πιτσιρικάς παρακολουθούσε από τον καναπέ του σπιτιού του τον πατέρα του και την Ατλέτικο να διεκδικούν την πρόκριση κόντρα στην Άρσεναλ, ο Τζουλιάνο Σιμεόνε έχει περάσει πολλά. Τώρα, ο γιος του προπονητή της Ατλέτικο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους «κανονιέρηδες» στο μεγάλο ραντεβού των ημιτελικών του Champions League.

Αυτός ο αγώνας έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Τζουλιάνο, ο οποίος πλέον, ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, θέλει να συνεισφέρει στην πορεία της ομάδας του για την κατάκτηση του τροπαίου. Θυμάται τον 15χρονο εαυτό του να ξενυχτά για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Ατλέτικο στα ημιτελικά του Europa League του 2018, όταν ο Γκριεζμάν και οι «ροχιμπλάνκος» είχαν αποκλείσει την Άρσεναλ, φτάνοντας τελικά στην κατάκτηση του τίτλου.

In 2018, Guiliano Simeone celebrated Antoine Griezmann’s Europa League semi-final goal against Arsenal in his bedroom. Eight years later, he’ll line up alongside him on the pitch as Atleti face the Gunners again, this time in the Champions League. Every now and then, football… pic.twitter.com/oKmHEWYTUn — COPA90 (@Copa90) April 16, 2026

Από τότε, πολλά έχουν αλλάξει και τώρα ο Τζουλιάνο, φορώντας την ίδια φανέλα, επιθυμεί να γράψει τη δική του ιστορία στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ, έχοντας την ευκαιρία να παίξει και να προσφέρει στην προσπάθεια της Ατλέτικο για τη μεγάλη κούπα.