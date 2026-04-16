Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League έγινε αφορμή για πανηγυρισμούς στη Βαρκελώνη και συγκεκριμένα στα στούντιο της δημόσιας καταλανικής τηλεόρασης TV3.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει δημοσιογράφους και μέλη της παραγωγής να ξεσπούν σε έντονες αντιδράσεις τη στιγμή που η Μπάγερν ολοκληρώνει τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στους Μαδριλένους.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς η Ρεάλ βρισκόταν μπροστά με 3-2 μέχρι το 90ό λεπτό, αποτέλεσμα που οδηγούσε το παιχνίδι στην παράταση.

Ωστόσο, οι Βαυαροί πέτυχαν δύο γκολ στις καθυστερήσεις με τους Ντίαζ και Ολίσε, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 4-3 και την πρόκριση.

Así han celebrado los periodistas de TV3 la eliminación del Real Madrid de Arbeloa en la Champions League. La televisión pública de Cataluña. pic.twitter.com/iLS2CYw7T6 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 15, 2026

Στα πλάνα από το control room και το πλατό, οι εργαζόμενοι της TV3 φαίνονται να πανηγυρίζουν έξαλλα, με αρκετούς να σηκώνονται όρθιοι και να φωνάζουν μετά το τελευταίο γκολ της Μπάγερν.

Το συγκεκριμένο βίντεο έγινε αμέσως viral και προκάλεσε πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τη δημόσια τηλεόραση για οπαδική συμπεριφορά, τονίζοντας πως τέτοιες εικόνες δεν συνάδουν με τον θεσμικό της ρόλο.