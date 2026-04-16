Καλά νέα προκύπτουν για τον ΠΑΟΚ όσο πλησιάζει το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων» αυξάνεται η αισιοδοξία για την κατάσταση ορισμένων σημαντικών ποδοσφαιριστών.

Στη σημερινή προπόνηση οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Κένι συμμετείχαν στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στην αποστολή για την αναμέτρηση της Κυριακής.

Ακόμη κι αν δεν είναι έτοιμοι για μεγάλο χρόνο συμμετοχής, στον ΠΑΟΚ εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να πάρουν κάποια λεπτά, με βασικό στόχο βέβαια να βρίσκονται στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας ενόψει του τελικού Κυπέλλου που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές συνέχισαν στη συνέχεια με ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε θεραπεία.

Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με ασκήσεις προθέρμανσης, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής (rondo) και στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε σε κομμάτια τακτικής, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στην προετοιμασία για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena.