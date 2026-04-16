Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με νίκη τη regular season της EuroLeague απέναντι στη Μιλάνο και εξασφάλισε την κορυφή της βαθμολογίας, μπαίνοντας με ιδανικό τρόπο στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία της πρώτης θέσης, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα και τον οργανισμό συνολικά. Παράλληλα, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως τώρα αρχίζουν τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της χρονιάς και υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να διατηρήσει την ταυτότητα, τη συγκέντρωση και τη νοοτροπία που τον έφεραν μέχρι εδώ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Αισθάνομαι εξαιρετικά για την πρώτη θέση. Είναι μια διαδικασία πολλών μηνών, δύσκολων και μεγάλων στιγμών. Η ομάδα μας δείχνει σταθερότητα. Τα τελευταία τρία χρόνια ήμασταν πρώτοι.

Δεν μιλάω για εμένα, αλλά για την τεχνογνωσία που έχει αυτός ο σύλλογος. Είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους μας, οι οποίοι μας στήριξαν παντού όπου και αν παίξαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.

Πως μπορεί να γίνει αυτό πράξη στα Playoffs. Έχουμε τον Τάιλερ, έχουμε τον Φουρνιέ, έχουμε και άλλους παίκτες οι οποίοι υποστηρίζουν τους σκόρερ μας, έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, έχουμε τον Μόντε Μόρις εκτός, τον Νιλικίνα εκτός, το ρόστερ μας είναι εξαιρετικό και γεμάτο όλα είναι θέμα χημείας.

Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει την EuroLeague. Εμείς πρέπει να μείνουμε στη φιλοσοφία μας, ένα παιχνίδι τη φορά και να προετοιμάσουμε τα παιχνίδια που θα έρθουν».