Τελευταία λεπτά στο Μόναχο. Ο Λουίς Ντίας συνεχίζει να επιτίθεται. Δεν του έχουν βγει πολλά στο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το σκορ στο 2-3. «Μυρίζεται» παράταση με το συνολικό σκορ στο 4-4. Η Ρεάλ Μαδρίτης μόλις έχει μείνει με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Καμαβινγκά.

Τρία λεπτά αργότερα. Ο Λουίς Ντίας παίζει το 1-2 με τον Μουσιάλα, εκτελεί, η μπάλα κοντράρει, σκοράρει. Πανζουρλισμός στην «Αλιάντς-Αρένα». 3-3, σκορ πρόκρισης για τους Βαυαρούς. Ο Κολομβιανός τρελαίνεται. Το ίδιο οι συμπαίκτες του.

Το ίδιο, όμως, και στο σπίτι του. Από την Κολομβία κατάγεται ο πρώην άσος της Λίβερπουλ. Ο Μανέ Ντίας φορούσε τη φανέλα της Μπάγερν, παρακολούθησε με την παρέα του το ματς μέρα-μεσημέρι στη Λατινική Αμερική. Προφανώς ήταν έξαλλοι οι πανηγυρισμοί τους.

QUE PERSONAGEM É O PAI DO LUIS DÍAZ! 😅🔴🇨🇴 Mane Díaz comemorou nas redes sociais a classificação do Bayern sobre o Real Madrid, com direito a gol do filhão. #CasaDaChampions #MFM pic.twitter.com/jpddnk8okH — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 16, 2026