Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με τις ομάδες να διεκδικούν τις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στην οκτάδα και την πρόκριση στο μεγάλο ραντεβού του Μαΐου.

Η διαδικασία των Play In της EuroLeague θα διεξαχθεί σε δύο ημερομηνίες, την Τρίτη 21 Απριλίου και την Παρασκευή 24 Απριλίου. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7 και 8 θα αναμετρηθούν σε μονό παιχνίδι, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα playoffs και να αντιμετωπίζει τη δεύτερη ομάδα της κατάταξης.

Αντίστοιχα, οι ομάδες των θέσεων 9 και 10 θα παίξουν επίσης νοκ άουτ αγώνα, με τον ηττημένο να μένει εκτός συνέχειας. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον χαμένο του ζευγαριού 7-8, με έπαθλο την τελευταία θέση στην οκτάδα.

Πότε ξεκινούν τα playoffs

Τα playoffs θα αρχίσουν την Τρίτη 28 Απριλίου και μπορούν να διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου. Εκεί θα συμμετάσχουν οι έξι πρώτες ομάδες της κανονικής διάρκειας και οι δύο που θα προκύψουν από τα Play In.

Οι σειρές θα κριθούν στις τρεις νίκες (best-of-five), με πλεονέκτημα έδρας για τις ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία.

Οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση από τα playoffs θα εξασφαλίσουν θέση στο Final Four της Αθήνας, όπου θα κριθεί ο φετινός τίτλος της EuroLeague.