Η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκε για την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Οι υποθέσεις αφορούν δύο νέες δικογραφίες που σχετίζονται με την εμπλοκή τους σε θέματα διευθέτησης ζητημάτων παραγωγών και κτηνοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 από τους βουλευτές, όπως είχαν αιτηθεί και οι ίδιοι, αναφορικά με τη δεύτερη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Άρειο Πάγο.

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τους δύο υπόλοιπους βουλευτές της ΝΔ που περιλαμβάνονται στην τρίτη δικογραφία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και οι 13 αιτήσεις ασυλίας θα τεθούν προς συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Οι αιτήσεις αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Νομοθετικές συζητήσεις στην Ολομέλεια

Η Διάσκεψη των Προέδρων προγραμμάτισε επίσης για το πρωί της ίδιας ημέρας, Τετάρτης 22 Απριλίου, τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των δύο κυρώσεων που αφορούν τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Πολωνίας για την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».