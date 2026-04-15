Ώρες αγωνίας για τον υφυπουργό Επικρατείας Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, μετά από ρήξη ανευρύσματος.

Η ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή και επείγουσα ιατρική κατάσταση, κατά την οποία μια διογκωμένη αρτηρία σπάει, προκαλώντας υπαραχνοειδή αιμορραγία. Το περιστατικό συνοδεύεται από αιφνίδιο, «κεραυνοβόλο» πονοκέφαλο, ναυτία, εμετό και δυσκαμψία στον αυχένα. Η άμεση νοσηλεία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η θνητότητα φτάνει το 40-50% των περιπτώσεων.

Κύρια συμπτώματα ρήξης ανευρύσματος

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ξαφνικό και έντονο πονοκέφαλο , που συχνά περιγράφεται ως «ο χειρότερος της ζωής μου».

, που συχνά περιγράφεται ως «ο χειρότερος της ζωής μου». Ναυτία και έμετο .

. Δυσκαμψία στον αυχένα .

. Διαταραχές όρασης , όπως διπλωπία ή θολή όραση.

, όπως διπλωπία ή θολή όραση. Λιποθυμία ή απώλεια αισθήσεων .

. Πτώση βλεφάρου.

Αιτίες και κίνδυνοι

Το ανεύρυσμα οφείλεται σε εξασθένηση του τοιχώματος μιας αρτηρίας, το οποίο διογκώνεται σχηματίζοντας ένα είδος «μπαλόνι». Όταν αυτό σπάσει, προκαλεί αιμορραγία στη βάση του εγκεφάλου. Η θνητότητα παραμένει υψηλή, καθώς περίπου το 25% των ασθενών χάνουν τη ζωή τους μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Διάγνωση και αντιμετώπιση

Η διάγνωση της ρήξης ανευρύσματος γίνεται συνήθως μέσω αξονικής τομογραφίας (CT), η οποία εντοπίζει την αιμορραγία με ακρίβεια.

Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει είτε ενδαγγειακή θεραπεία (εμβολισμό) είτε χειρουργική απολίνωση για τον έλεγχο της αιμορραγίας και την πρόληψη νέας ρήξης.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την επιβίωση και την αποκατάσταση.