Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσατσόβ, ενώ η νοσηλεύτρια Νταϊάνα Μαδρίδ θα δικαστεί σε ξεχωριστή διαδικασία.

Η αρχική διαδικασία που ξεκίνησε το 2025 οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, όταν μία εκ των δικαστών παραιτήθηκε έπειτα από εμπλοκή της σε ντοκιμαντέρ εντός της δικαστικής αίθουσας, γεγονός που θεωρήθηκε παραβίαση κανονισμών.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις στα βασικά πρωτόκολλα περίθαλψης και ότι οι συνθήκες νοσηλείας στο σπίτι του Μαραντόνα ήταν ακατάλληλες.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος, επικαλούμενοι τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας του, καθώς και τη μακροχρόνια εξάρτησή του από το αλκοόλ και την κοκαΐνη.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 8 έως 25 έτη.