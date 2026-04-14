Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στη Wall Street την Τρίτη (14/4), σε μια δυναμική συνεδρίαση όπου οι επενδυτές αγνόησαν την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύΗΠΑκαιΙράν, διατηρώντας ωστόσο την αισιοδοξία τους ότι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένει εφικτή.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,18% και βρίσκεται πλέον μόλις 1% κάτω από το υψηλό των τελευταίων 52 εβδομάδων. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 317 μονάδες ή 0,66%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε αύξηση 1,30%.

Την ευρύτερη αγορά στήριξαν για ακόμη μια ημέρα οι μετοχές τεχνολογίας. Η Oracle σημείωσε άνοδο 4%, συνεχίζοντας τη θετική πορεία μετά το κέρδος άνω του 12% της προηγούμενης συνεδρίασης. Θετικά κινήθηκαν επίσης οι Nvidia και Palantir Technologies.

Ανθεκτική η Wall Street παρά την αβεβαιότητα

Η Wall Street απέδειξε για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητά της απέναντι στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν σταθερά κέρδη στην αρχή της εβδομάδας, παρά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι«μας τηλεφώνησε η άλλη πλευρά»και πρόσθεσε:«Θέλουν πάρα πολύ να κλείσουν συμφωνία». Τα κέρδη της Δευτέρας εξάλειψαν τις απώλειες του S&P 500 που είχαν καταγραφεί μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

«Δεν θέλω να αποκλείσω το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα κλιμάκωση της έντασης και περαιτέρω πτώση από εδώ και πέρα, αλλά το θεωρώ απίθανο. Πιστεύω ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει ένα ορισμένο επίπεδο ανησυχίας σχετικά με το Ιράν», δήλωσε στο CNBC ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός της Baird.

«Φαίνεται ότι επιστρέψαμε κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με πολύ πιο καθαρά κίνητρα τοποθέτησης και πλαίσιο, και αμέσως μετά από μια περίοδο ανακοινώσεων κερδών που θα πρέπει να διευκολύνει κάπως και την ανοδική τάση», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το Ιράν, ο Mayfield εκτίμησε ότι η σύγκρουση δεν θα διαρκέσει μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε την Τρίτη στο CNBC ότι βρίσκεται υπό συζήτηση ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί επίσημη ημερομηνία.