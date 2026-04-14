Η αρμόδια επιτροπή οικονομικού ελέγχου στην Κίνα (NFRA) κατάρτισε μία εγκύκλιο για την οικονομική υποστήριξη της προσπάθειας αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών το 2026, παροτρύνοντας τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των αγροτικών και γεωργικών περιοχών.

Η εγκύκλιος της NFRA θέτει ως κεντρική απαίτηση του Πεκίνου τη διαρκή οικονομική υποστήριξη για την επίτευξη σταθερής παραγωγής σιτηρών και πετρελαίου, αλλά και για την εφαρμογή τεχνολογικής καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.

Τόσο οι τράπεζες, όσο και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη βιομηχανιών στο επίπεδο των κινεζικών κομητειών, αλλά και στην αύξηση της κατανάλωσης στις αγροτικές περιοχές.

Μεγάλες και μεσαίες εμπορικές τράπεζες, όπως επίσης και η Τράπεζα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κίνας θα πρέπει να καταρτίσουν ειδικά σχέδια αγροτικών πιστώσεων για το 2026, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω διαδικασίας δανεισμού που θα σχετίζεται άμεσα με την αγροτική ανάπτυξη.

Παράλληλα, το Πεκίνο ενθαρρύνει τον τραπεζικό τομέα να προχωρήσει στην οργάνωση μιας αλυσίδας χρηματοδότησης της αγροτικής βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και να επεκτείνει την βάση των δανειοληπτών που δανείζονται για πρώτη φορά.