Ισχυρή πτώση στις τιμές του πετρελαίου σημειώθηκε την Τρίτη, καθώς το Brent υποχώρησε κάτω από τα 95 δολάρια και το αμερικανικό αργό κάτω από τα 92 δολάρια.

Η εξέλιξη ήρθε μετά το άνοιγμα του ενδεχομένου νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στις αγορές ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια αμερικανικού αργού WTI για παράδοση Μαΐου κατέγραψαν πτώση σχεδόν 8%, κλείνοντας στα 91,28 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές benchmark Brent για παράδοση Ιουνίου υποχώρησε πάνω από 4%, στα 94,79 δολάρια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο CNBC, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επαφών με την Τεχεράνη, χωρίς να έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται πλέον από την ιρανική πλευρά, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Παράλληλα, το αμερικανικό ναυτικό ξεκίνησε τη Δευτέρα ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο αποκλεισμός απειλεί τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχονταν περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα.

Αβεβαιότητα στις αγορές και πιέσεις στη ζήτηση

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πιέσεις στη φυσική αγορά πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα και αυξάνοντας τη μεταβλητότητα των τιμών.

Την ίδια στιγμή, ο International Energy Agency εκτιμά ότι το σοκ προσφοράς που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε πτώση της ζήτησης εντός του έτους, καθώς οι καταναλωτές αντιδρούν στο αυξημένο κόστος καυσίμων.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως το δεύτερο τρίμηνο — η μεγαλύτερη πτώση από την περίοδο της πανδημίας. Σε ετήσια βάση προβλέπεται υποχώρηση κατά 80.000 βαρέλια ημερησίως, ανατρέποντας πλήρως τις προηγούμενες εκτιμήσεις για αύξηση της κατανάλωσης.