Η Amazon ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (14/4) ότι θα εξαγοράσει τη Globalstar σε μια συμφωνία ύψους 11,57 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τη δορυφορική της δραστηριότητα, στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί το Starlink του Ίλον Μασκ.

Οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια για να διεκδικήσουν το ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο της δορυφορικής συνδεσιμότητας, ωστόσο η επίτευξη της κλίμακας του Starlink, με δίκτυο άνω των 10.000 δορυφόρων, παραμένει δύσκολος στόχος. Με τη συμφωνία αυτή, η Amazon εντάσσει στο δίκτυό της τους 25 δορυφόρους της Globalstar, αυξάνοντας το το υπάρχον δίκτυό της που διαθέτει περισσότερους από 200 δορυφόρους.

Η Amazon σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 3.200 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη έως το 2029, με την υποχρέωση οι μισοί να έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι την κανονιστική προθεσμία του Ιουλίου. Παράλληλα, προετοιμάζεται για την έναρξη της παροχής δορυφορικών υπηρεσιών διαδικτύου εντός του έτους.

Το δίκτυο της Globalstar έχει σχεδιαστεί για αξιόπιστες, χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων συνδέσεις απευθείας με κινητές συσκευές, γνωστές ως Direct-to-Device (D2D). Η τεχνολογία αυτή καταργεί την ανάγκη σύνδεσης με επίγειους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας, καθιστώντας την ιδιαίτερα χρήσιμη για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και για περιοχές με περιορισμένη κάλυψη.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η συμφωνία θα επιτρέψει στην Amazon να αρχίσει την ανάπτυξη υπηρεσιών D2D από το 2028. Την ίδια στιγμή, το Starlink εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 9 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η μονάδα της SpaceX, που προσφέρει ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας μέσω ειδικών τερματικών, αναπτύσσει επίσης τεχνολογία D2D σε συνεργασία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όπως η T-Mobile.

«Η Amazon έχει μείνει πίσω από το Starlink στο δορυφορικό ευρυζωνικό διαδίκτυο. Η εξαγορά της Globalstar της επιτρέπει να ενισχύσει τη θέση της στο φάσμα D2D και να επιταχύνει την ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών», δήλωσε ο Armand Musey, πρόεδρος και ιδρυτής της Summit Ridge Group. Οι μετοχές της Globalstar, με έδρα τη Λουιζιάνα, σημείωσαν άνοδο άνω του 10%, μετά από αύξηση 6% που είχαν καταγράψει τις προηγούμενες δύο εβδομάδες λόγω δημοσιευμάτων για τη συμφωνία. Η μετοχή της Amazon ενισχύθηκε κατά 3%, ενώ η MDA Space, κύριος ανάδοχος για τη νέα δορυφορική συστοιχία της Globalstar, σημείωσε άνοδο 9%.

Η συνεργασία Apple – Globalstar παραμένει

Η Globalstar υποστηρίζει ήδη τις δορυφορικές λειτουργίες ασφαλείας Emergency SOS και Find My για τους χρήστες iPhone και Apple Watch. Η Amazon ανέφερε ότι έχει υπογράψει συμφωνία με την Apple για τη συνέχιση αυτών των υπηρεσιών.

Η Apple είχε επενδύσει περίπου 1,5 δισ. δολάρια στη Globalstar το 2024, για τη χρηματοδότηση της επέκτασης των επικοινωνιακών δυνατοτήτων του iPhone, αποκτώντας παράλληλα μερίδιο 20% στην εταιρεία.

Η Globalstar είχε ανακοινώσει στα τέλη του περασμένου έτους, ότι το νέο, υποστηριζόμενο από την Apple δίκτυο θα αυξήσει τον αριθμό των δορυφόρων της σε 54, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εφεδρικών μονάδων. Η Apple δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα του Reuters σχετικά με τη σημερινή της θέση στην εταιρεία.

Η κυριαρχία της SpaceX και η πρόκληση για την Amazon

Η κίνηση της Amazon έρχεται λίγο μετά την προώθηση του σχεδίου εισαγωγής της SpaceX στο Χρηματιστήριο. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ συνεχίζει να αναπτύσσει το Starlink με ταχύ ρυθμό, εκτοξεύοντας δεκάδες δορυφόρους κάθε φορά και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη δορυφορική συστοιχία στον κόσμο. Το Starlink αντιπροσωπεύει περίπου το 50% έως 80% των εσόδων της SpaceX.

«Η συνεχής συγκέντρωση δυνάμεων στον δορυφορικό κλάδο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού με τη SpaceX, δεδομένης της κλίμακας και της σχεδόν απεριόριστης δυνατότητας εκτόξευσης που διαθέτει. Αναμένω το φαινόμενο αυτό να συνεχιστεί», δήλωσε ο Austin Moeller, διευθυντής έρευνας μετοχών της Canaccord Genuity.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Globalstar μπορούν να επιλέξουν είτε 90 δολάρια σε μετρητά, είτε 0,3210 μετοχές κοινών μετοχών της Amazon για κάθε μετοχή που κατέχουν. Το Reuters υπολόγισε την αξία της συμφωνίας με βάση την τιμή των 90 δολαρίων ανά μετοχή.

Η προσφορά αντιπροσωπεύει premium άνω του 31% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Globalstar την 1η Απριλίου, μία ημέρα πριν από τη δημοσιοποίηση των συνομιλιών για τη συμφωνία. Η Amazon ανέφερε ότι η συνολική αποτίμηση θα μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία της μετοχής της έως την ολοκλήρωση της εξαγοράς, εκτιμώντας την αξία της Globalstar στα περίπου 10,8 δισ. δολάρια στις 9 Απριλίου.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται μέσα στο επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές και επίτευξης συγκεκριμένων οροσήμων ανάπτυξης από τη Globalstar. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Federal Communications Commission Brendan Carr στο CNBC, η έγκριση της συμφωνίας απαιτείται από την FCC, η οποία είναι «πολύ θετικά διατεθειμένη» απέναντι στην εξαγορά.