Με μία ευχάριστη είδηση συνδυάστηκε η επιστροφή του Άρη στις προπονήσεις μετά την άδεια του Πάσχα.

Οι Θεσσαλονικείς προπονήθηκαν για πρώτη φορά μετά τη Μεγάλη Πέμπτη και με τον Κώστα Γαλανόπουλο να είναι το νέο πρόσωπο! Ο Έλληνας χαφ ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας και έτσι τίθεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για πρώτη φορά.

Θυμίζουμε ότι ο Γαλανόπουλος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα τενοντίτιδας τους τελευταίους τρεις μήνες περίπου, έχοντας αγωνιστεί τελευταία φορά στη Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet τον περασμένο Ιανουάριο.

Στις αρχές Μαρτίου είχε επιστρέψει στις προπονήσεις και φαινόταν ότι θα επανέλθει κόντρα στον Ατρόμητο, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε εκ νέου και έτσι έμεινε εκτός για ακόμα περίπου 40 μέρες.

Η επιστροφή του Γαλανόπουλου λύνει τα χέρια του Γρηγορίου όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, όπου οι Ράτσιτς και Χόνγκλα… τράβηξαν το κουπί τις τελευταίες εβδομάδες ελλείψει άλλων βασικών επιλογών.

Ο Γαλανόπουλος έχει μπροστά του κάμποσο χαμένο έδαφος για να καλύψει και μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η διαθεσιμότητά του για το παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο (18/04), έχοντας πιθανότητες για να είναι στην αποστολή.