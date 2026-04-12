Η εορτή του Αγίου Γεωργίου αποτελεί μία από τις πιο λαμπρές στιγμές του ορθόδοξου εορτολογίου, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς σε όλη την Ελλάδα που τιμούν τον Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρο Άγιο.

Το 2026, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί κανονικά στις 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Η ημερομηνία αυτή είναι σταθερά συνδεδεμένη με τη μνήμη του Αγίου, ωστόσο παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που συχνά προκαλεί σύγχυση στους πιστούς.

Πότε μετατίθεται η εορτή του Αγίου Γεωργίου

Όταν η ημέρα της εορτής συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, η Εκκλησία μεταθέτει τον εορτασμό για τη Δευτέρα του Πάσχα, ώστε να διατηρηθεί η κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών του Θείου Πάθους. Το 2026, όμως, δεν απαιτείται μετακίνηση, καθώς η 23η Απριλίου δεν συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Έτσι, οι εκκλησίες σε όλη τη χώρα θα τελέσουν πανηγυρικές λειτουργίες ανήμερα της εορτής. Σε περιοχές όπου ο Άγιος Γεώργιος είναι πολιούχος θα πραγματοποιηθούν τοπικά πανηγύρια και εκδηλώσεις, που αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος προσκυνητών.

Ο Άγιος Γεώργιος ως σύμβολο πίστης και ανδρείας

Ο Άγιος Γεώργιος παραμένει μία από τις πιο αγαπητές μορφές της Ορθοδοξίας, σύμβολο ανδρείας, πίστης και νίκης του καλού απέναντι στο κακό. Η χαρακτηριστική εικόνα του καβαλάρη που σκοτώνει τον δράκο αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την ελληνική θρησκευτική και λαϊκή παράδοση.

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της εορτής, οι προετοιμασίες σε δήμους και κοινότητες κορυφώνονται, με στόχο τη διατήρηση των εθίμων και την ενίσχυση της τοπικής παράδοσης, σε μια περίοδο που σηματοδοτεί και την οριστική είσοδο της άνοιξης.

Πότε και πού γεννήθηκε

Κατά τους συναξαριστές και την Ιερή Παράδοση, ο Γεώργιος γεννήθηκε μεταξύ 275 και 281 στη Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ο πατέρας του Γερόντιος καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Καππαδοκίας και ήταν στρατιωτικός και Συγκλητικός. Η μητέρα του Πολυχρονία καταγόταν από τη Λύδδα της Παλαιστίνης. Και οι δύο γονείς του Γεωργίου είχαν βαπτιστεί χριστιανοί.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η οικογένεια του Αγίου μετακόμισε στη Λύδδα, την πατρίδα της μητέρας του. Σε νεαρή ηλικία, ο Γεώργιος ακολούθησε στρατιωτική καριέρα και εντάχθηκε στο Ρωμαϊκό Στρατό. Γρήγορα ξεχώρισε για τις ικανότητες και την ανδρεία του κι έλαβε το αξίωμα του Τριβούνου. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός τον προήγαγε σε Δούκα (διοικητή) και Κόμη (συνταγματάρχη) στο σώμα της αυτοκρατορικής φρουράς.

Το 303 μ.Χ. ο Διοκλητιανός άρχισε λυσσαλέους διωγμούς κατά των Χριστιανών. Ο Γεώργιος αρνήθηκε να εκτελέσει τις διαταγές του και ομολόγησε την πίστη του. Ο αυτοκράτορας, που δεν περίμενε αυτή τη συμπεριφορά από ένα δικό του άνθρωπο, διέταξε να υποβάλουν τον Γεώργιο σε φρικτά βασανιστήρια, προκειμένου να απαρνηθεί την πίστη του.

Αφού τον λόγχισαν, του ξέσχισαν τις σάρκες με ειδικό τροχό από μαχαίρια. Έπειτα τον έριξαν σε λάκκο με βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Ο Γεώργιος υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο και στις 23 Απριλίου 303 αποκεφαλίστηκε στα τείχη της Νικομήδειας. Την ημερομηνία αυτή τιμάται η μνήμη του σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, με εξαίρεση τις ορθόδοξες εκκλησίες, όταν η 23η Απριλίου πέφτει πριν από το Πάσχα ή συμπίπτει με το Πάσχα, επειδή η ακολουθία του περιλαμβάνει αναστάσιμους ύμνους. Στην περίπτωση αυτή, ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Γεωργίου μετατίθεται για τη Δευτέρα της Διακαινησίμου.

Το λείψανο του Γεωργίου, μαζί με αυτό της μητέρας του, η οποία μαρτύρησε την ίδια ή την επόμενη ημέρα, μεταφέρθηκε και τάφηκε στη Λύδδα. Από εκεί, όπως βεβαιώνουν οι πηγές, οι Σταυροφόροι πήραν τα ιερά λείψανα της Αγίας Πολυχρονίας και τα μετέφεραν στη Δύση. Επί του τάφου του Γεωργίου ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε ναό.

To μαρτύριό του θαύμασε η σύζυγος του Διοκλητιανού, Αλεξάνδρα και ασπάστηκε τον Χριστιανισμό

Η θαυμαστή καρτερία που επέδειξε ο Γεώργιος κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του και τα θαύματα που επιτέλεσε, συνετέλεσαν στη μεταστροφή πολλών παριστάμενων Ρωμαίων στον Χριστιανισμό, με επιφανέστερη περίπτωση της συζύγου του Διοκλητιανού, Αλεξάνδρας, η οποία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μαζί με τους δούλους της Απολλώ, Ισαάκιο και Κοδράτο. Η μνήμη τους τιμάται στις 21 Απριλίου.

Η φήμη του Γεωργίου διαδόθηκε σε όλη την Ανατολή. Ήδη, τον 4ο αιώνα υπήρχαν στη Συρία ναοί με το όνομά του, ενώ στην Αίγυπτο είχαν χτιστεί προς τιμήν του 40 ναοί και 3 μοναστήρια. Στην Κωνσταντινούπολη αναφέρεται ναός του Γεωργίου, ήδη, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Οι εκκλησιαστικοί ποιητές, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, του αφιέρωσαν θριαμβευτικούς ύμνους και εγκώμια, ανακηρύσσοντάς τον «Αστέρα πολύφωτον, ώσπερ ήλιον λάμποντα», «Πρωταθλητάρχην και πρωτοστράτηγον και μέγαν ταξιάρχην της πίστεως» και της «πίστεως υπέρμαχον και μάρτυρα αήττητον και νικητήν θεόστεπτον», «περιφρουρούντα το εν θαλάσση πλέοντα, τον εν οδώ βαδίζοντα και τον εν νυκτί κοιμώμενον», μεγαλομάρτυρα τροπαιοφόρον, του οποίου, «το θαυμάσιον αυτού όνομα εν πάση τη γη άδεται».

Το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου

Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής

και των πτωχών υπερασπιστής,

ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος,

τροπαιοφόρε, μεγαλομάρτυς Γεώργιε,

πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ

σωθήναι τα ψυχάς ημών.