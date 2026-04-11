Η πρόοδος των γυναικών στην επιστήμη αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα ζητήματα των τελευταίων δεκαετιών. Παρά τη βελτίωση της εκπροσώπησης σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η πραγματική ισότητα φαίνεται να σκοντάφτει σε ένα λιγότερο ορατό αλλά καθοριστικό στάδιο: τη δημοσίευση των επιστημονικών εργασιών.

Μια εκτενής μακρο-ανάλυση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Biology έρχεται να φωτίσει αυτή τη «σκιώδη» πλευρά της ακαδημαϊκής ζωής. Η έρευνα ανέλυσε 36,5 εκατομμύρια άρθρα από τη βάση δεδομένων PubMed, εστιάζοντας κυρίως στις επιστήμες της ζωής και τη βιοϊατρική. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν μια γυναίκα είναι πρώτη συγγραφέας ή υπεύθυνη αλληλογραφίας, το άρθρο της παραμένει περισσότερο χρόνο στη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική αποδοχή, σε σύγκριση με αντίστοιχες εργασίες ανδρών.

Η διαφορά αυτή, αν και σε πρώτο επίπεδο φαίνεται τεχνική, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο περιβάλλον της σύγχρονης επιστήμης. Η ακαδημαϊκή εξέλιξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αριθμό, την ποιότητα αλλά και την ταχύτητα δημοσίευσης. Κάθε καθυστέρηση μεταφράζεται σε λιγότερες ευκαιρίες για χρηματοδότηση, αργότερη αναγνώριση και περιορισμένη πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης.

Οι ειδικοί μιλούν για ένα σύστημα που αναπαράγει ανισότητες χωρίς να τις δηλώνει ανοιχτά. «Δεν πρόκειται απαραίτητα για συνειδητή διάκριση, αλλά για ένα σύνολο μηχανισμών που λειτουργούν σωρευτικά», επισημαίνουν κοινωνιολόγοι της επιστήμης. Ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι ασυνείδητες προκαταλήψεις των κριτών, η περιορισμένη παρουσία γυναικών στις εκδοτικές επιτροπές και οι διαφορετικές συνθήκες εργασίας.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, λιγότερο από το 15% των επιστημονικών επιμελητών παγκοσμίως είναι γυναίκες, ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμη περισσότερο στις θέσεις αρχισυντακτών. Η χαμηλή αυτή εκπροσώπηση επηρεάζει όχι μόνο τις αποφάσεις, αλλά και τη συνολική κουλτούρα της επιστημονικής αξιολόγησης.

Παράλληλα, οι γυναίκες ερευνήτριες συχνά επωμίζονται μεγαλύτερο διοικητικό και διδακτικό φόρτο, γεγονός που περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο για έρευνα και συγγραφή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε σχετικές αναλύσεις του Nature και της πλατφόρμας ScienceDirect, οι διαφορές στη διαδικασία δημοσίευσης παρατηρούνται ακόμη και όταν ελέγχονται τέτοιοι παράγοντες, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ύπαρξης συστημικών ανισοτήτων.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ισότητα των φύλων. Επηρεάζει την ίδια την ποιότητα της επιστήμης. Όταν η έρευνα που προέρχεται από γυναίκες καθυστερεί ή αξιολογείται διαφορετικά, περιορίζεται η ποικιλομορφία των ιδεών, των μεθόδων και των ερευνητικών προσεγγίσεων. Η επιστημονική γνώση, που βασίζεται στην πολυφωνία και τη σύγκριση, χάνει ένα σημαντικό μέρος της δυναμικής της.

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί συγκεκριμένες λύσεις. Η εφαρμογή ανώνυμης αξιολόγησης (double-blind peer review), η ενίσχυση της παρουσίας γυναικών σε εκδοτικά συμβούλια και η διαφάνεια στη διαδικασία κρίσης αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μείωση των ανισοτήτων. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια υιοθετούν πολιτικές που στοχεύουν στην εξισορρόπηση των ευκαιριών.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αλλαγή δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα του επιστημονικού οικοσυστήματος: από την εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση μέχρι τη δημοσίευση και την αξιολόγηση.

Η έρευνα του PLOS Biology δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: η ανισότητα δεν είναι πάντα ορατή, αλλά είναι υπαρκτή. Και όσο παραμένει ενσωματωμένη σε διαδικασίες που θεωρούνται «ουδέτερες», τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί.

Σε μια εποχή που η επιστήμη καλείται να δώσει απαντήσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις – από την κλιματική κρίση μέχρι τη δημόσια υγεία – η αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου επιστημονικού δυναμικού δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα αποτελεσματικότητας και προόδου.