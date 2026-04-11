Ο Ντάνιελ Κρεγκ βρέθηκε στην περιφορά Επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο Γλυφάδας. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν μαζί με τη σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του. Όλοι μαζί παρακολούθησαν τον Επιτάφιο. Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος ο ηθοποιός δεν έγινε ιδιαίτερα αντιληπτός καθώς περνούσε ανάμεσα από τον κόσμο ενώ τραβούσε βίντεο.

O Ντάνιελ Κρεγκ βρίσκεται στην Αθήνα για τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας δράσης. «Ανυπομονώ να βρεθώ στην Ελλάδα» είχε δηλώσει αναφερόμενος στα γυρίσματα που θα κάνει στην Κέρκυρα και στην Αθήνα για το φιλμ που γράφει και σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Οσκαρ Γαλλοαμερικανός Ντέιμιεν Σαζέλ.

Ο κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ είχε ξαναβρεθεί στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2021, για να μετάσχει στα γυρίσματα της ταινίας «Glass Onion: Στα μαχαίρια» στις Σπέτσες και το Πόρτο Χέλι