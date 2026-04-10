Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδου Βλαντίμιρ Πούτιν επηρεάζουν άμεσα τους λογαριασμούς ενέργειας των πολιτών, υπογραμμίζοντας πως οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με τις συνεχείς αυξομειώσεις στις τιμές.

Σε συνέντευξή του στο podcast Talking Politics του ITV, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ άφησε αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει κουραστεί να βλέπει τις τιμές της ενέργειας να ανεβοκατεβαίνουν εξαιτίας διεθνών εξελίξεων. Τόνισε ότι η λύση βρίσκεται στην ενεργειακή ανεξαρτησία μέσω μεγαλύτερης στροφής στις ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

«Έχω κουραστεί με το γεγονός ότι οικογένειες σε όλη τη χώρα βλέπουν τους λογαριασμούς ενέργειας να ανεβαίνουν και να πέφτουν, όπως και οι επιχειρήσεις, εξαιτίας των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ σε όλο τον κόσμο, και να λέμε στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις ότι απλώς πρέπει να το αποδεχτούν αυτό επειδή εξαρτόμαστε από τη διεθνή αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Στάρμερ επεσήμανε ότι, η χώρα του πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας ότι η εξάρτηση από τη διεθνή αγορά ενέργειας δεν μπορεί να συνεχιστεί. «Χρειαζόμαστε ενεργειακή ανεξαρτησία και ο μόνος τρόπος να την πετύχουμε είναι να στραφούμε ακόμη πιο γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν πρόκειται να τη βρούμε στη διεθνή αγορά», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ανάμεσά τους οι Συντηρητικοί και το Κόμμα Μεταρρύθμισης, ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, θεωρώντας ότι η εγχώρια παραγωγή μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού.

Επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ

Οι δηλώσεις του Κιρ Στάρμερ για τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας έγιναν λίγο πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ από το Κατάρ το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συζήτησαν για την ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και συμφώνησαν ότι ο κόσμος εισέρχεται σε νέο στάδιο προσπαθειών μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Η περιοδεία του Στάρμερ στη Μέση Ανατολή

Ο Στάρμερ βρίσκεται στο Κατάρ, τέταρτο σταθμό της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με στόχο να αναδείξει τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στις διεθνείς προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά αποτελούν κομβικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως αλλά από την έναρξη του πολέμου το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει τη διέλευση, γεγονός που προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Τέλος, την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει δημόσια τον Κιρ Στάρμερ για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, εκφράζοντας αρνητικές θέσεις πάνω από δώδεκα φορές για τις επιλογές του Βρετανού πρωθυπουργού.