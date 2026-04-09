Ανακοινώθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς η 11άδα για τον πρώτο αγώνα του Κόνφερενς Λιγκ με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Γιόβιτς, Βάργκα.
Σύμφωνα με το πλάνο του Νίκολιτς, ο αρχηγός της Ένωσης Πέτρος Μάνταλος προτιμήθηκε αντί του Ρουμάνου Μάριν.
Η ενδεκάδα της Ράγιο: Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν, Σις, Λόπεθ, Ακομάς, Ντε Φρούτος, Γκαρθία