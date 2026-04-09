Μία μεγάλη γκάφα διέπραξε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο δημοσίευσε κατά λάθος αφιέρωμα που παρουσίαζε ως νεκρό τον διάσημο ηθοποιό Μάικλ Τζ. Φοξ, από τον οποίο αναγκάστηκε στη συνέχεια να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το περιστατικό συνέβη τη Μεγάλη Τετάρτη, προκαλώντας σύγχυση και ανησυχία στους θαυμαστές του πρωταγωνιστή της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το CNN ανάρτησε άρθρο και βίντεο με τίτλο «Αναπολώντας τη ζωή του ηθοποιού Μάικλ Τζ. Φοξ», τα οποία έγιναν γρήγορα viral στην πλατφόρμα X. Λίγο αργότερα, το δίκτυο απέσυρε το υλικό, ενώ εκπρόσωπος δήλωσε στο TMZ: «Το υλικό δημοσιεύθηκε κατά λάθος. Το έχουμε αφαιρέσει από τις πλατφόρμες μας και ζητάμε συγγνώμη από τον Μάικλ Τζ. Φοξ και την οικογένειά του».

Η συγγνώμη ακολούθησε τη διάψευση των εκπροσώπων του ηθοποιού, οι οποίοι ανέφεραν στο ίδιο μέσο: «Ο Μάικλ είναι μια χαρά. Ήταν στο PaleyFest χθες. Ήταν στη σκηνή και έδινε συνεντεύξεις». Ο Μάικλ Τζ. Φοξ είχε πράγματι πραγματοποιήσει εμφάνιση-έκπληξη στο PaleyFest LA τη Μεγάλη Τρίτη, συμμετέχοντας στη γιορτή για το τέλος της τρίτης σεζόν της σειράς «Shrinking» του Apple TV.

— TMZ (@TMZ) April 8, 2026

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο ίδιος ο Φοξ το περιστατικό, σχολιάζοντάς το σε ανάρτησή του στο Threads. Ο ηθοποιός έγραψε μεταξύ άλλων: «Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN μεταδίδει ότι πέθανες; Τι κάνεις… (A) αλλάζεις στο MNSBC… (E) αναρωτιέσαι “τι στο καλό;”. Νόμιζα ότι ο κόσμος έφτανε στο τέλος του, αλλά τελικά είμαι μόνο εγώ και είμαι καλά. Με αγάπη, Μάικ».

Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζοντας τη σημασία της επαλήθευσης πριν από τη δημοσίευση ευαίσθητων ειδήσεων, ιδιαίτερα όταν αφορούν δημόσια πρόσωπα όπως ο αγαπημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ.