Στη διάθεση των πολιτών και των συγκοινωνιακών φορέων παραδίδεται πλέον η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.».

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΑΣΑ, κάνοντας γνωστό ότι ο δρόμος είναι έτοιμος προς χρήση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πλήρως, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί οι νέες στάσεις και τα στέγαστρα για το επιβατικό κοινό.

«Παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η Λεωφόρος αναμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο, προσβάσιμο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας όλο το 24ωρο» αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το υπουργείο Υποδομών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Τη δημοπράτηση και την επίβλεψη είχε η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», ενώ όπως τονίζεται στην ανακοίνωση σημαντική ήταν η συμβολή των υπουργείων Υποδομών και Πολιτισμού, καθώς και των φορέων ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ για την οριστική ολοκλήρωση της παρέμβασης.